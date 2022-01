Documentário de canal público chinês implica Ant Group em escândalo de corrupção

Leia Também Pequim pretende desmembrar Alipay e criar nova app para negócio de crédito

Leia Também China prepara-se para assumir parte do negócio financeiro de Jack Ma

O canal público chinês CCTV implica a empresa de Jack Ma, o Ant Group, num escândalo de corrupção. A referência foi feita num documentário transmitido esta quarta-feira, aumentando a pressão para o grupo.O tema é avançado pelo jornal Financial Times (FT) , que refere que este documentário alega que a empresa terá feito "pagamentos elevados irracionais" ao irmão de um antigo líder do partido comunista em Hangzhou, uma cidade na China onde está a sede do Ant Group, em troca daquilo que terão sido incentivos governamentais e apoio para comprar património imobiliário.O documentário cita documentos em que constariam estes negócios, mais especificamente a aquisição por parte de uma unidade do grupo de dois terrenos em Hangzhou, com desconto, em 2019. A subsidiária envolvida terá sido a Shanghai Yunxin Venture Capital Management Co, indica o FT.Embora o documento não mencione especificamente a empresa de Jack Ma, a empresa do multimilionário chinês era o único investidor externo nestes negócios.Este documentário aumenta a pressão para a Ant, que tem enfrentado sérias restrições para cumprir com os requisitos de Pequim. A empresa até tinha planos para a entrada em bolsa, em 2020, mas o IPO acabou por cair por terra e a empresa entrou pouco depois num processo de restruturação.O Ant Group é dono de uma das maiores fintech à escala global, a Alipay. No ano passado, vieram a público notícias sobre como Pequim queria desmembrar esta área de negócio da companhia.