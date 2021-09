China prepara-se para assumir parte do negócio financeiro de Jack Ma

A China prepara-se para ocupar uma grande fatia num importante ativo do grupo Ant Group, o braço financeiro do império de Jack Ma, que é também dono da Alibaba. A notícia, que está a ser avançada pela agência Reuters com base em três fontes, chega no âmbito da reforma regulatória da gigante fintech, ordenada após a falhada entrada em bolsa em novembro.





As duas partes estarão a planear estabelecer uma firma de pontuação de crédito pessoal para lidar com os dados de mais de mil milhões de consumidores, segundo as fontes citadas pela Reuters.





A agência indica ainda que a estrutura da empresa pode ajudar a "reavivar" a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Ant Group, travada pelos reguladores chineses.





O IPO despertou a atenção dos reguladores para a Ant de Jack Ma e para a sua filial, o gigante de comércio eletrónico Alibaba. O resultado foi uma ordem de reestruturação, uma multa recorde de 2,75 mil milhões de dólares por abuso da posição dominante e o desaparecimento de Jack Ma da esfera pública durante quase três meses.





No âmbito do plano de joint venture revelado pela Reuters, a Ant e o Zhejiang Tourism Investment Group vão deter 35% cada, com outros parceiros estatais a incluírem a Hangzhou Finance and Investment Group e a Zhejiang Electronic Port.



O único investidor privado deverá ser o Transfar Group, ligado à empresa de logística e serviços financeiros Transfar Zhilian Co, devendo ficar com 7% do capital. Ao abrigo do quadro em discussão sobre a nova joint-venture, os acionistas vão investir cerca de 500 million yuan (o equivalente a 77,4 milhões de dólares).





A nova firma de pontuação de crédito vai concentrar as principais operações relacionadas com esta área numa única unidade, tornando a supervisão mais fácil. O objectivo será estabelecer aquela que será a terceira firma de pontuação de crédito da China até outubro, segundo duas das três fontes citadas pela Reuters.