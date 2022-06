Dois anos depois Pequim volta atrás. Ant Group de Jack Ma pode voltar a lançar IPO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pequim pode estar prestes a emitir uma licença que permita que o Ant Group, a empresa comandada por Jack Ma, consiga lançar uma oferta pública inicial em bolsa (na sigla inglesa IPO), dois anos depois de o regime de Xi Jinping ter impedido a companhia de realizar esta operação.





O regulador financeiro chinês nomeou uma equipa para reavaliar o plano de venda da maior plataforma de pagamentos digitais da China, o Alipay, assim como a emissão de uma licença que permita o IPO do grupo, segundo fontes próximas do assunto contactadas pela Bloomberg.





De acordo com a agência norte-americana, o objetivo é tornar o Ant numa entidade regulamentada com uma natureza semelhante a um banco.





No último trimestre de 2020, Pequim barrou a entrada do grupo nas praças financeiras de Hong Kong e Xangai. O Ant tinha a expectativa de arrecadar pelo menos 34,5 mil milhões de dólares (29,4 mil milhões de euros) com a operação.





A decisão foi pessoalmente tomada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, segundo vários órgãos de comunicação estrangeiros, depois de Jack Ma ter criticado publicamente a regulação do sistema financeiro na China.





Depois desta notícia, o Alibaba, que detém uma participação no Ant, disparou 5% no "premarket" norte-americano.