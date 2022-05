Equívoco com apelido Ma em investigação na China fez ações da Alibaba afundar mais de 9%

As ações da tecnológica chinesa Alibaba tiveram uma sessão agitada na bolsa de Hong Kong esta terça-feira. As ações da empresa chegaram a desvalorizar 9,4%, "apagando" cerca de 26 mil milhões de dólares de valor de mercado, o equivalente a 24,75 mil milhões de euros.



Esta reação aconteceu depois de a CCTV, um canal de televisão controlado pelo Estado chinês, avançar que um indivíduo com o apelido Ma estaria prestes a enfrentar a justiça na cidade de Hangzhou. O facto de o quartel-general da Alibaba ficar nesta cidade e a coincidência do apelido Ma - o fundador da empresa chama-se Jack Ma - pesou no sentimento dos investidores.



Afinal, a Alibaba tem estado na mira das autoridades chinesas e, depois de algumas declarações que criticavam as autoridades chinesas, também o fundador da companhia tem estado afastado dos eventos públicos.

Mais tarde, a polícia de Hangzhou veio a público esclarecer que a pessoa em questão não era Jack Ma, o fundador da Alibaba e do Ant Group. De acordo com a Bloomberg, o nome do fundador da Alibaba é composto por dois caracteres chineses, enquanto o da pessoa acusada conta com três caracteres, o equivalente a Ma Yun.



Após este esclarecimento, as ações da Alibaba iniciaram um movimento de recuperação, conseguindo eliminar parte das perdas. Assim, fecharam a sessão a desvalorizar 1,76% para 100,30 dólares de Hong Kong, o equivalente a 12,17 euros. Em Wall Street, onde a Alibaba também está cotada, as ações da Alibaba estão a desvalorizar cerca de 0,4% no pré-mercado.



O analista Willer Chen, da Forsyth Barr Asia, considera que a reação dos investidores "mostra um sentimento relativamente fraco na área tecnológica", partilhou com a Bloomberg. "Acho que o mercado está a ser um pouco sensível demais com isto".

