Dona do Facebook despede mais de 11 mil trabalhadores

A Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, vai despedir mais de 11 mil pessoas."É uma das mudanças mais difíceis que fizemos na história da Meta. Decidi reduzir o tamanho da nossa equipa em cerca de 13% e dispensar mais de 11 mil de dos nossos funcionários", anunciou o CEO Mark Zuckerberg.O presidente executivo acrescenta que dará "passos adicionais para que a companhia se torne mais eficiente, cortando despesas e mantendo o congelamento nas contratações ao longo do primeiro trimestre de 2023.Zuckerberg, que diz querer tomar a responsabilidade pela decisão e pelo processo que nela culminou.O fundador do Facebook argumenta que no início da pandemia convenceu-se – como muitas pessoas – que a rápida mudança mundial para o online, assim como o crescimento exponencial do comércio eletrónico continuariam mesmo depois de resolvido o problema sanitário, convicção que o levou a aumentar significativamente o investimento. "Infelizmente as coisas não correram como eu esperava", admite. "Não apenas o comércio online voltou às tendências anteriores, mas o arrefecimento macroeconómico, aumento da concorrência e perda de publicidade levaram a uma receita muito inferior à que eu esperava. Errei e tomo responsabilidade por isso", escreve no site oficial da companhia.Zuckerberg entende que "neste novo contexto temos de ser muito mais eficientes", e por isso a empresa já tinha deslocado recursos para áreas prioritárias, como a inteligência artificial e as plataformas de publicidade. Além disso a Meta já cortou despesas de forma transversal e reestruturou equipas. "Mas estas medidas por si só", escreve, "não serão suficientes para alinhar as despesas com as receitas, por isso tomei a decisão de dispensar pessoas".Reconhecendo que "não há uma boa maneira de fazer um despedimento", o CEO avança que os funcionários afetados vão receber um e-mail que explicará como a cada pessoa o que acontecerá no seu caso específico.A cada trabalhador despedido, a Meta vai pagar 16 semanas de salário, mais duas por cada ano de contrato, assim como o tempo de férias por gozar.Os funcionários afetados terão ainda direito a seis meses de seguro de saúde, que cobrem também as respetivas famílias.A Meta promete ainda dar apoio na procura de um novo emprego.Zuckerberg promete ainda apoio adicional aos trabalhadores imigrantes, com especialistas que poderão ajudar em temas relacionados com os vistos de trabalho.Fora dos Estados Unidos, a Meta adotará processos semelhantes, mas adaptados às regras laborais de cada país.A companhia já tratou de retirar o acesso dos trabalhadores dispensados a parte do sistema informático, "dada a quantidade de informação sensível", mas manterá as contas de correio eletrónico ativas durante o dia de hoje, "para que todos possam dizer adeus".