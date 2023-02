Dona do Facebook planeia nova ronda de despedimentos

A empresa-mãe do Facebook, a Meta Platforms Inc., planeia uma nova ronda de despedimentos numa tentativa de reorganização e redução de pessoal que pode afetar milhares de trabalhadores, avança, esta quarta-feira, o The Washington Post.



No ano passado, a gigante das redes sociais já tinha anunciado a dispensa de 13% da sua força de trabalho em todo o mundo, o equivalente a mais de 11 mil funcionários, em face do aumento de custos e do fraco mercado publicitário.





O CEO, Mark Zuckerberg, descreveu essa decisão como "uma das mudanças mais difíceis" dos 18 anos de história da Meta.A Meta, que chegou a valer mais de 1 bilião de dólares, está avaliada agora em 446 mil milhões de dólares, segundo a agência Reuters.