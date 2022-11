Meta não tem trabalhadores em Portugal, mas prestadores de serviços podem ser afetados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Meta não emprega diretamente pessoas em Portugal, pelo que a vaga de despedimentos anunciada nesta quarta-feira por Mark Zukenberg não afetará o país – ou pelo menos isso não acontecerá de forma direta.A atuação da dona do Facebook em território nacional é desempenhada em regime de prestação de serviços e não é claro se por essa via poderão existir cortes, apurou o Negócios.A companhia não revela detalhes sobre a operação portuguesa, incluindo quantas pessoas trabalham em prestação de serviços.Além dos despedimentos, Zuckerberg anunciou também cortes na despesa, estando ainda por saber se – e de que forma - eles poderão afetar a operação da empresa.O CEO da Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, anunciou nesta quarta-feira o despedimento de mais de 11 mil pessoas , equivalente a 13% da força de trabalho.