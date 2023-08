Donos da Juventus tornam-se maiores acionistas da Philips

A família Agnelli, que é dona da Juventus e detém 14% da Stellantis e 24% da Christian Loubotin, entre outros investimentos, tornou-se o maior acionista da neerlandesa Philips, anunciaram esta segunda-feira as empresas.A Exor, veículo de investimento da família do fundador da Fiat e que é conhecida como os "Kennedy da Europa", adquiriu 15% do capital da empresa com sede nos Países Baixos por cerca de 2,6 mil milhões de euros. A operação surge como um voto de confiança na Philips, que está a finalizar uma enorme recolha de produtos defeituosos iniciada em 2021 e que levou a que as suas ações perdessem dois terços do valor.As ações da Philips chegaram a escalar 5% esta manhã, até aos 19,42 euros, tendo entretanto moderado os ganhos para 3,18%, nos 19,08 euros. Desde o início do ano, as ações da empresa acumulam uma valorização de mais de 30%.A Exor poderá reforçar a sua posição na empresa até 20%. Ao abrigo de um acordo com a Philips, a Exor estará representada no conselho de supervisão da empresa holandesa.

A Exor, liderada por John Elkann, que é também "chairman" da Stellantis e da Ferrari, ainda tem disponíveis dois mil milhões de euros para investir após ter comprado participações no grupo de cuidados de saúde francês Institut Merieux e no gestor hospitalar italiano Lifenet, assinala a Reuters.