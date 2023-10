Resultados da Juventus no vermelho levam a procura por 200 milhões junto dos acionistas

Leia Também Donos da Juventus tornam-se maiores acionistas da Philips

A Juventus revelou esta sexta-feira que pretende realizar um aumento de capital na ordem dos 200 milhões de euros, após ter anunciado prejuízos no último ano fiscal e prever uma continuação dos resultados em território negativo em 2023.O clube da Série A, que é controlado há um século, em 64%, pela Exor, o veículo de investimento da família Agnelli, conhecida como os "Kennedy da Europa", acrescentou que a Exor iria acompanhar a operação com 128 milhões de euros.Nos últimos quatro anos a "vecchia signora" angariou cerca de 700 milhões de euros dos acionistas, através de aumentos de capital, em duas ações separadas. Cerca de dois terços deste montante foi subscrito pela Exor, indica a Reuters.O clube de Turim tem visto uma forte penalização nas contas devido à exclusão das competições europeias, que habitualmente permite um significativo encaixe financeiro. No ano fiscal terminado no final de junho, a Juventus registou perdas consolidadas de 124 milhões de euros, levando os prejuízos acumulados dos últimos seis anos a 700 milhões de euros. O último ano em que registou lucros foi na época 2016/2017.Nos últimos anos o clube tem tido problemas recorrentes relativamente a questões fiscais e de salários de jogadores. Na última temporada sofreu uma dedução de 10 pontos na Série A, uma multa de 718 mil euros e foi banida das competições europeias da atual temporada.A empresa negou todas as acusações.