E aí vêm mais três: Apple lança "irmãos" do iPhone X

A empresa tecnológica da maçã não vai inovar no design do smartphone a lançar em Setembro, mas sim no número de lançamentos: são três os substitutos para o último iPhone da Apple, o X, que vêm alargar a gama de preços.

Reuters

Este não é um ano disruptivo em termos de design para a Apple. No próximo mês de Setembro vão ser lançados três novos aparelhos, mas a novidade está na quantidade e não nas características – que em tudo se irão assemelhar às do antecessor, o iPhone X, avança a Bloomberg.



O desdobramento do produto-bandeira da Apple chega com a intenção de alargar a gama de preços, devendo divergir também na dimensão e nas cores. Os próximos produtos estão contudo ainda a ser discutidos.



Quando o iPhone X foi lançado, no ano passado, a expectativa era alta e saiu defraudada. Apesar disso, as vendas foram suficientemente sólidas para garantir à Apple um crescimento da quota de mercado, superando as expectativas dos analistas.



Na última apresentação de resultados, que dizia respeito ao segundo trimestre, um dos dados mais aguardados eram as previsões da Apple acerca das vendas para os três meses seguintes, que englobam o "Setembro dos lançamentos". As projecções da empresa surpreenderam ao situar-se acima do esperado.



Segundo a empresa sediada em Cupertino (Califórnia), as vendas entre Julho e Setembro deverão ficar compreendidas entre 60 e 62 mil milhões de dólares, quando o consenso de mercado apontava para receitas médias de 59,4 mil milhões.



Além do mais, a Apple prevê para o mesmo período uma margem de lucro bruta entre 38% e 38,5%, contra estimativas médias de 38,2% por parte dos analistas inquiridos pela Bloomberg.