As novidades que a Apple tem na manga

A Apple está a ultimar os detalhes da apresentação anual da empresa, que foi agendada para dia 12 de Setembro. Como é costume, vão surgindo notícias que levantam o véu aos novos produtos tão aguardados pelos fãs.





A empresa liderada por Tim Cook (na foto) deve lançar três novos smartphones, incluindo um com um ecrã infinito de 6,5 polegadas, o maior de sempre lançado pela Apple. Os analistas prevêem que o preço desse iPhone ultrapasse o do iPhone X que rondou os mil dólares





Os sites de tecnologia avançam ainda que, pela primeira vez, o iPhone vai suportar dois cartões SIM. A Bloomberg também tinha noticiado que os novos dispositivos vão permitir usar duas aplicações em simultâneo, ou seja, lado a lado, tal como já é possível com o iPad.





Segundo o Financial Times a Apple também deverá apresentar um modelo mais barato – à semelhança do SE – com materiais mais baratos como um ecrã com menor resolução. Este modelo deverá também estar disponível em tons mais coloridos.





É ainda esperado que os três iPhones não tenham o característico botão "home", que acompanhou os telemóveis da Apple por mais de uma década. Em substituição, serão equipados com o sistema de reconhecimento facial.





Mas os trunfos da Apple não passam só pelo iPhone. A empresa fundada por Steve Jobs, vai também apresentar um novo iPad cuja alteração será a mais radical desde que o tablet foi lançado em 2010. Uma das características que tem sido falada passa pela introdução de um ecrã infinito.





Esta grande aposta da Apple no iPad acontece numa altura em que as vendas do tablet têm caído à medida que os consumidores optam por comprar, cada vez mais, smarphones com ecrãs maiores.