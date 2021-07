eBay vende parte de participação na Adevinta por 2,25 mil milhões para ter luz verde do regulador

Leia Também eBay passa a vender NFT na sua plataforma e planeia aceitar criptomoedas como pagamento

No ano passado, a norueguesa Adevinta derrotou a concorrência e conseguiu comprar o negócio de classificados da plataforma de comércio eletrónico eBay, num negócio avaliado em 9,2 mil milhões de dólares. Na altura, o eBay encaixou 2,5 mil milhões em dinheiro e cerca de 540 milhões de ações da Adevinta, passando a deter uma participação de 44% na empresa. O negócio foi a maior operação já vista na Noruega em mais de dez anos, nota a Bloomberg.Desde que o negócio entre o eBay e a Adevinta foi anunciado que os reguladores têm escrutinado a operação, tanto na Áustria como no Reino Unido, já que a operação coloca a Adevinta como dona do maior site de classificados online, alcançando um mercado de mil milhões de pessoas. Uma vez que a entidade resultante do negócio estaria presente em 16 países (só o negócio do eBay dava acesso a 13 países), os reguladores da Concorrência levantaram dúvidas sobre o negócio, que criaria uma empresa combinada com um significativo poder no negócio dos classificados online.Em junho deste ano, a concorrência do Reino Unido deu luz verde ao negócio, quando o eBay aceitou vender os sites britânicos de venda de produtos usados Gumtree UK e Motors.co.uk.Esta quarta-feira, o eBay anuncia que aceitou vender parte da participação à empresa britânica Permira para conseguir obter a aprovação regulatória na Áustria, abre caminho a que o negócio com a Adevinta seja finalizado.Em comunicado, o eBay explica que vai vender "aproximadamente 125 milhões de ações na sua participação na Adevinta, por um valor estimado total de 2,25 mil milhões de dólares", cerca de 1,91 mil milhões de euros, à atual conversão. A participação do eBay na Adevinta será reduzida dos 44% para 34%, explica a empresa, que acrescenta que também concedeu à Permira "uma opção de 30 dias para comprar aproximadamente 10 milhões de ações adicionais ao mesmo preço, representando um montante adicional de 180 milhões de dólares em consideração". Caso a Permira opte por esta opção, a participação do eBay na Adevinta encolheria para 33%.O eBay explica que esta redução da participação resulta de um "acordo recente com os reguladores da Áustria", onde a empresa se comprometeu a diminuir a participação na Adevinta para segurar a aprovação regulatória. "A transação anunciada hoje com a Permira disponibiliza um caminho claro para satisfazer este compromisso, ao mesmo tempo em que dá valor aos acionistas do eBay e introduz um investidor com experiência e crescimento global à base de acionistas da Adevinta", aponta a empresa.A britânica Permira - que também foi a jogo no leilão do negócio de classificados de eBay, através de um consórcio - entra, assim, desta forma para o grupo de acionistas da Adevinta, sediada em Oslo. O eBay acrescenta que espera que esta operação esteja concluída no quarto trimestre de 2021.