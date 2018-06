Empresa alemã proíbe funcionários de usar WhatsApp e Snapchat

Cerca de 36.000 aparelhos serão afectados pela proibição, provocada por preocupações com a privacidade, informou um porta-voz da Continental à Bloomberg.

"Consideramos inaceitável transferir aos usuários a responsabilidade de cumprir as leis de protecção de dados", explicou CEO Elmar Degenhart num comunicado. "Por isso, estamos a optar por alternativas seguras."

A privacidade deixou de ser um assunto de nicho e transformou-se uma das maiores dores de cabeça das direcções. O Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados da Europa entrou em vigor no mês passado, forçando todos, desde restaurantes e hotéis de bairro até à Amazon e ao Google, a cumprir as regras - ou enfrentar multas de até 25 milhões de dólares ou 4% da receita global anual.

No seu comunicado, a Continental informou que o objectivo da medida é proteger funcionários e parceiros comerciais à luz do novo regulamento. Empresas de outros mercados, como o editorial, que não conseguiram cumprir a lei antes do prazo final de 25 de Maio, optaram por impedir qualquer tentativa de acesso a seus websites a partir de ligações de internet europeias.

A Continental informou que está preparada para suspender a proibição se as fabricantes de software conseguirem actualizar os seus produtos de acordo com os regulamentos de protecção de dados.





