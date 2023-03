O grupo espanhol Indra, que acaba de festejar 25 anos de presença em Portugal, pretende reforçar fortemente o efectivo de 800 pessoas que tem no nosso país, onde atua através da Minsait, o seu braço para a consultoria de transformação digital e tecnologias de informação.

"Com o slogan More Digital, More Human (Mais digital, Mais humano), a empresa pretende contratar 200 profissionais em Portugal e um total de 12.000 em todo o mundo, até ao final de 2023, para continuar com os seus planos de crescimento e expansão", anunciou a Minsait, esta quarta-feira, 8 de março, em comunicado.

Com escritórios em Lisboa, Porto e Amarante, a Minsait procura "talentos com perfis STEM, principalmente licenciados em Engenharia Informática, Telecomunicações e Matemática, assim como com formação profissional intermédia e avançada, para satisfazer uma oferta tecnológica inovadora ligada à inteligência artificial (IA), análise avançada, metaverso, perfis SAP ou ‘lowcode’", detalha a empresa.

"Acreditamos que o talento é o principal motor de desenvolvimento da sociedade e como tal estamos especialmente atentos às condições de trabalho, temos um modelo de trabalho flexível, formação e planos de carreira, escritórios para promover a mobilidade e medidas para que as pessoas se sintam orgulhosas de integrar as nossas equipas", enfatiza Teresa Vicente, head of people da Minsait em Portugal.

O grupo indra, que tem presença local em 46 países e emprega cerca de 57 mil pessoas, fechou o ano de 2022 com um volume de vendas de 3,85 mil milhões de euros.