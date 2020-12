Estados norte-americanos interpõem nova ação judicial contra a Google

Leia Também Google e Amazon multadas em França por violarem as regras da publicidade online

Vários estados norte-americanos apresentaram uma nova ação judicial contra a multinacional Google por alegadas práticas anticoncorrenciais, anunciou hoje o procurador-geral do Texas, Ken Paxton."Tenho o orgulho de anunciar que o Texas e outros estados processaram a Google por conduta anticoncorrencial, práticas de exclusão e informações enganosas", afirmou o responsável, num vídeo publicado na rede social Twitter.Apesar de não ser ainda conhecido o número de estados norte-americanos intervenientes, a ação respeita à tecnologia que a empresa sediada no estado da Califórnia utiliza para ligar compradores e vendedores de espaço publicitário na Internet, com Ken Paxton a alegar que a situação permite "controlar os preços" dos anúncios publicitários.A 20 de outubro já o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 11 estados, incluindo o Texas, apresentaram um processo contra a Google por causa de alegadas práticas de monopólio pelo seu motor de busca.Nessa ação, os estados acusaram a empresa liderada por Sundar Pichai de ter realizado ações ilegais para ganhar uma posição de domínio do mercado, impedindo o acesso das principais empresas concorrentes - Yahoo, Bing e DuckDuckGo - aos principais canais de distribuição na Internet.Também a Comissão Federal do Comércio interpôs uma ação judicial contra a empresa Facebook em 9 de novembro, também devido a supostas práticas anticoncorrenciais.Além da Google e do Facebook, outras duas multinacionais das tecnologias de informação, a Apple e a Amazon, estão a ser investigadas pelas autoridades norte-americanas devido a alegadas práticas que lesam a concorrência.