Google e Amazon multadas em França por violarem as regras da publicidade online

A agência de proteção de dados francesa (CNIL) multou em 100 milhões de euros o Google, por este violar as regras estabelecidas pelo país no que toca à publicidade online, avança a Reuters.





Também a Amazon recebeu uma coima, neste caso de 35 milhões de euros, por não cumprir com as normas estabelecidas.





O regulador descobriu que os sites franceses destas duas gigantes tecnológicas, Google e Amazon, não procuravam obter o consentimento dos visitantes antes de armazenarem os dados relativos à sua navegação, as cookies.





Leia Também Google multada em 170 milhões de dólares por usar dados de crianças através do Youtube

O Google e a Amazon também não forneciam informações claras acerca da forma como utilizavam os dados que recolhiam, nem tão pouco explicavam de que forma os visitantes poderiam recusar as cookies, de acordo com a agência francesa.





A CNIL rejeitou os argumentos utilizados pelas duas empresas tecnológicas de que estas sanções não são válidas pelas suas sedes europeias se encontrarem na Irlanda e no Luxemburgo, dois países que, de acordo com os defensores da privacidade de dados, são tolerantes com as empresas.





A multa da Google deve ser paga, na sua maioria, pela entidade norte-americana (60 milhões de euros), sendo que somente 40 milhões de euros serão pagos pela Google Ireland Limited. Por outro lado, a multa da Amazon deve ser paga na sua totalidade pela sua filial no Luxemburgo.





Leia Também França aplica multa recorde à Google por violação à lei de dados pessoais

Caso as empresas não alterem no prazo de três meses os seus banners informativos e continuem a não pedir consentimento aos seus visitantes, serão de novo penalizados com multas de 100 mil euros por dia, garante a CNIL.





"Mantemos o nosso histórico de fornecer informações iniciais e controlos claros e uma infraestrutura segura", disse o Google num comunicado citado pela Reuters.





Acrescentando ainda que "a decisão de hoje sobre as leis francesas de privacidade eletrónica ignora os esforços da Google e não tem em conta o facto de as regras e orientações francesas serem incertas e estarem em constante evolução".