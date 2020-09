Estados Unidos admitem banir apps chinesas além da TikTok

A administração Trump está a considerar banir mais aplicações de telemóvel chinesas além da já ameaçada TikTok, afirmou o líder do staff da casa Branca, Mark Meadows.





Estes comentários foram dirigidos aos jornalistas durante um voo, mas não ficou claro quais as aplicações em questão. Já há cerca de um mês, o mesmo responsável havia referido que a administração Trump estava a considerar banir aplicações que "pudessem recolher informação pessoal e ser um risco potencial para a segurança nacional", de acordo com a Reuters.





Washington tem vindo a fazer frente a gigantes da tecnologia chineses, desde a ByteDance – dona da TikTok – até à Huawei. Os Estados Unidos acusam estas empresas de recolher dados junto dos utilizadores e de os entregarem ao governo chinês.





No caso da Huawei, foi mesmo colocada na lista negra, impedindo a ligação a muitas empresas norte-americanas com as quais mantinha relações comerciais, o que acabou por ter consequências ao nível dos resultados do negócio.



Já no que diz respeito à TikTok, as intenções de a banir acalmaram depois de várias empresas dos Estados Unidos – Oracle, Microsoft e Walmart – se terem mostrado interessadas em comprar a aplicação. As propostas já terão sido submetidas e estarão sob análise, num negócio de cerca de 30 milhões de dólares, embora o Governo chinês já tenha tomado medidas legais de forma a poder ter uma palavra a dizer.