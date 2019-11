Responsável pelo Comércio nos EUA pode bloquear importações tecnológicas

O secretário do Comércio norte-americano pode bloquear importações de qualquer tecnologia que apresente um potencial de ameaça à segurança nacional. Esta hipótese é aberta por novas regras propostas pela administração liderada por Donald Trump (na foto, à esquerda, acompanhado do atual secretário do Comércio, Wilbur Ros).





O Departamento do Comércio dos Estados Unidos decidiu não banir completamente a Huawei e outras empresas chinesas mas propôs, esta terça-feira, 26 de novembro, que as transações que envolvam tecnologia estrangeira tenham de ser aprovadas pessoalmente pelo secretário de Estado do Comércio.