Expansão de gigantes de Silicon Valley dificulta recrutamento de tecnológicas de Londres

Gigantes como a Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Palantir ou Twitter não só têm atualmente milhares de trabalhadores ao seu serviço nos escritórios espalhados por Londres, como, pelo menos parte, têm planos de expansão para a cidade em curso.





Um cenário que tem causado dores de cabeça às tecnológicas londrinas na hora de recrutar. Em declarações à CNBC, Oscar White, fundador e CEO da start-up Beyonk, diz que as expansões estão, por um lado, a tornar o processo de recrutamento mais desafiante e, por outro, a gerar expectativas salariais inflacionadas e escassez de recursos tecnológicos.





A título de exemplo, a Alphabet prepara-se para erguer um vasto complexo em King’s Cross, com capacidade para até 7.000 funcionários da Google e aproximadamente 1.000 da DeepMind. A poucos quilómetros de distância, no novo campus da Apple, em Battersea Power Station, devem chegar 1.400 trabalhadores que a tecnológica pretende transferir. Já noutros pontos da capital britânica, abriram recentemente grandes escritórios de empresas como o Facebook e a Amazon.





O Facebook tem atualmente 266 vagas em Londres; enquanto a Google disponibiliza 172 posições e a Apple 103. Já a Amazon está à procura de pelo menos 162 programadores e 72 gestores técnicos na cidade britânica, segundo dados compilados pela CNBC.





"A procura por programadores é mais elevada do que nunca e provavelmente vai agravar-se à medida que nascem campus de empresas tecnológicas na cidade", afirmou Oscar White.





A situação é mais complicada para as start-ups, dado que têm normalmente menos margem financeira para contratar os melhores. "As start-ups com orçamentos apertados, que dependem em grande medida dos recursos tecnológicos para poder crescer, isto representa um verdadeiro desafio", enfatizou.