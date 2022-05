Fabricante de chips Broadcom negoceia compra da VMware

A fabricante de chips Broadcom está em negociações para comprar a empresa de computação em nuvem ("cloud") VMware, segundo avança a Bloomberg, citando fontes próximas não identificadas. O meganegócio no setor tecnológico poderia abrir a porta da Broadcom a um novo segmento especializado de software.A VMware tem atualmente um valor de mercado próximo de 40 mil milhões de dólares. A oferta não é conhecida, mas - tendo em conta o tradicional prémio oferecido aos acionistas - deverá ser superior a este.Caso a compra de concretize, irá representar uma continuação da onda de aquisições levadas a cabo sob liderança no atual CEO da Broadcom, Hock Tan, que tem vindo a criar uma das empresas dentro do setor dos chips com maior diversificação. Software tem sido um dos principais focos dos últimos anos, com a Broadcom a comprar a CA Technologies em 2018 e o negócio de segurança da Symantec Corp em 2019.Numa "conference call" com analistas após apresentar resultados, em março, Tan afirmou que a fabricante de chips tem capacidade para uma aquisição de dimensão "considerável", deixando o mercado em antecipação. A VMware é vista como uma possibilidade estratégica.De acordo com a Bloomberg, as discussões sobre a eventual nova aquisição estão a decorrer não havendo garantias de que irão resultar numa aquisição. Contactadas pela agência, nem a Broadcom nem a VMware quiseram fazer comentários.