Facebook critica mudanças de privacidade da Apple

O Facebook criticou esta quarta-feira a gigante tecnológica Apple por alterar as suas regras de privacidade e prejudicar, dessa forma, pequenas empresas que dependem dos anúncios personalizados disponibilizados na rede social.





A norte-americana Apple tenciona alterar as configurações dos iPhones no que toca à privacidade e irá, desse modo, condicionar a publicidade disponibilizada nos seus dispositivos móveis. Espera-se que esta modificação prejudique a criação de anúncios personalizados, que são uma prática comum no Facebook.





Para o Facebook esta alteração às regras de privacidade tem um impacto significativo em todas as companhias, sendo que prejudica com maior gravidade as pequenas e médias empresas. Isto porque "milhões de empresas dependem dos seus anúncios personalizados para encontrarem e alcançarem os seus clientes", divulgou a rede social num comunicado citado pela CNBC.





"Estamos a enfrentar a Apple em nome de todas as pequenas empresas espalhadas pelo mundo", garante ainda o Facebook, acrescentado que "sem os anúncios personalizados, os dados do Facebook demonstram que pequenas e médias empresas podem ter um corte de mais de 60% nas suas vendas".





A rede social disponibilizou no Facebook for Business (Facebook para Negócios) entrevistas a proprietários de empresas, que falam acerca das novas regras de privacidade da Apple e das suas possíveis consequências e criou ainda um hastag "#SpeakUpForSmall" para este seu movimento de oposição.