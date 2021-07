Leia Também Multimilionários aceleram donativos de fortunas feitas no mundo da tecnologia

Jeff Bezos abandonou a cadeira do poder da Amazon mas as notícias ligadas aos negócios da tecnológica continuam a ter influência na fortuna do magnata, que detém 11% das ações empresa. A fortuna de Jeff Bezos, que fundou a Amazon, está agora nos 211 mil milhões de dólares (178,49 mil milhões de euros), segundo as estimativas da Bloomberg.No arranque da semana, Bezos ocupava o primeiro lugar da lista dos multimilionários, com uma fortuna de 199 mil milhões de dólares (cerca de 168 mil milhões de euros). Esse valor já conferia ao criador da Amazon o posto de homem mais rico do mundo.Mas, esta terça-feira, o anúncio de que o Pentágono ia cancelar o contrato ‘Jedi’, com um valor de 10 mil milhões de dólares, fez subir as ações da Amazon. Este contrato - Joint Enterprise Defense Infraestruture - lançado pelo Departamento de Defesa dos EUA, tinha como objetivo a modernização da infraestrutura cloud. Várias empresas ligadas à computação cloud foram a jogo, tendo em conta o avultado valor do contrato, que se estenderia ao longo de uma década. A batalha final acabaria dividida entre a Amazon e a Microsoft.Em 2019, foi anunciado que o contrato seria adjudicado à Microsoft. E assim começava o mau estar em torno deste contrato multimilionário, com a Amazon a sugerir que Donald Trump, então Presidente dos EUA, teria influenciado a decisão.Após longas discussões, o Departamento de Defesa cancelou o contrato, justificando que "com o ambiente tecnológico em mudança, tornou-se claro que o contrato cloud Jedi, que há muito tem sido adiado, já não cumpre com os requisitos para preencher as falhas de capacidade do Departamento". Foi indicado que "um número limitado" de empresas poderão apresentar novas propostas, incluindo a Amazon e a Microsoft.Após as notícias, as ações da Amazon iniciaram um ‘rally’, valorizando 4,7% em Wall Street. À boleia dessa subida, a fortuna de Bezos passou a contar com mas 8,4 mil milhões de dólares.A Bloomberg escreve que, a última vez em que alguém se aproximou deste valor, foi com Elon Musk, quando a fortuna do sul-africano tocou durante pouco tempo nos 210 mil milhões.Bezos, de 57 anos, tem ocupado o lugar de homem mais rico do mundo com alguma segurança desde meados de março, quando as ações da Amazon começaram a subir.MacKenzie Scott, que se divorciou de Jeff Bezos em abril de 2019, também viu a fortuna aumentar devido à subida das ações da Amazon.Dona de um 15.º lugar na lista dos mais ricos do mundo, a escritora e ativista viu a fortuna subir até aos 2,9 mil milhões de dólares. Este valor continua acima dos 2,7 mil milhões de dólares que Scott já doou ao longo deste ano.