Fundadores da Google entram para a lista dos mais ricos, com fortunas acima de 100 mil milhões

Os fundadores da tecnológica Google, Larry Page e Sergey Brin, figuram na lista dos oito mais ricos do mundo, onde as fortunas ultrapassam a fasquia dos 100 mil milhões de dólares (cerca de 84 mil milhões de euros, à atual conversão). De acordo com as contas feitas pela Bloomberg no Billionaires Index , Larry Page terá uma fortuna estimada de 103,6 mil milhões de dólares (cerca de 87 mil milhões de euros) e Sergey Brin de 100,2 mil milhões de dólares (pouco mais de 84 mil milhões de euros).Feitas as contas, a Bloomberg aponta que a fortuna de Page tenha crescido este ano 21,2 mil milhões de dólares e a de Brin 20,4 mil milhões de dólares. A valorização das ações das tecnológicas ao longo deste ano tem feito crescer a fortuna deste grupo exclusivo, com Page e Brin a registar as maiores subidas entre os oito da lista.Este grupo dos oito mais ricos do mundo é composto maioritariamente por nomes ligados à tecnologia, como é o caso de Jeff Bezos, dono da Amazon; Elon Musk, da Tesla e da SpaceX; Bill Gates, criador da Microsoft, ou Mark Zuckerberg, líder do Facebook. Apenas Bernard Arnault, CEO do grupo dono de marcas de luxo LVMH, e Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, operam em áreas de negócio fora do setor tecnológico.Larry Page e Sergey Brin afastaram-se da Alphabet, a dona da Google, em dezembro de 2019. Sundar Pichai, até então CEO da Google, juntou à lista de responsabilidades a liderança da Alphabet.No total, os oito mais ricos do mundo têm uma fortuna que ultrapassa a marca de um bilião de dólares. O dono da Amazon, que a partir do terceiro trimestre deixará a liderança executiva da gigante de comércio eletrónico, tem uma fortuna avaliada em 196,6 mil milhões de dólares (165,2 mil milhões de euros) - a maior entre estes oito multimilionários.Elon Musk ocupa o segundo lugar desta lista, com uma fortuna de 174,8 mil milhões de dólares (146,8 mil milhões de euros). Bill Gates possui a terceira maior fortuna desta lista, avaliada em 144,6 mil milhões de dólares (121,5 mil milhões de euros).Bernard Arnault, da LVMH, integra esta lista desde 2019, com uma fortuna avaliada em 131,8 mil milhões de euros - o equivalente a um quarto lugar na lista.