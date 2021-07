Francesa Adentis vai contratar mais 100 engenheiros em Portugal

Após ter fechado o exercício de 2020 com uma faturação de 5,8 milhões de euros, mais 22% do que no ano anterior, a tecnológica Adentis registou um crescimento fulgurante na primeira metade deste ano, registando um volume de receitas de 3,9 milhões de euros, o que traduz um aumento homólogo de 47%.

Para suportar o crescimento do negócio, esta empresa especializada em "outsourcing", "customized solutions" e R&D tem vindo a reforçar o seu efetivo, contando "já com 200 colaboradores, valor que previa superar no final do presente ano", realça a Adentis, em comunicado enviado às redações esta quarta-feira, 14 de julho.

E vai continuar a recrutar engenheiros. "No segundo semestre de 2021, a Adentis pretende contratar 100 profissionais na vertente tecnológica (‘software engineers’, ‘quality assurence’ e ‘business intelligence’)", avança a Adentis.

"Os sinais recebidos do mercado são de confiança. Com a vacinação a decorrer em ritmo acelerado sente-se, a nível nacional e internacional, a economia a evoluir favoravelmente com muitos projetos tecnológicos a serem retomados", enfatiza a empresa.

"A performance da empresa está alinhada com os objetivos estipulados para 2021: superar em 19% a faturação anterior e ter uma equipa de mais de 200 colaboradores", remata, anunciando que, "até ao fim do ano, será inaugurado um novo escritório no Porto, para apoiar a equipa que opera na cidade e na região Norte".

"O crescimento de faturação de dois dígitos no primeiro semestre é demonstrativo do aumento de confiança por parte do tecido empresarial e da qualidade da nossa oferta e equipa", considera João Gomes, "chief operation officer" da Adentis.

Presente em Portugal desde 2016, a Adentis é uma das 21 marcas do grupo francês MoOngy (ex-HIQ Consulting), que tem 5.500 trabalhadores em 11 países europeus e fechou o último ano fiscal com uma faturação de 374 milhões de euros.