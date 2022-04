Fraunhofer Portugal bate recordes e já tem quase 100 pessoas

A Frauhnofer-Gesellschaft, que se apresenta como a maior organização mundial de investigação aplicada - tem mais de 30 mil funcionários, sobretudo cientistas e engenheiros - chegou a Portugal em 2009, tendo o nosso país sido o primeiro fora da Alemanha, onde opera 76 institutos e unidades de investigação.

Quando se instalou em Portugal, numa parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Universidade do Porto, a equipa era constituída por apenas uma dúzia de pessoas, num pequeno gabinete na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com 190 mil euros em projetos.

Após uma dúzia de anos de atividade no nosso país, o Fraunhofer Portugal AICOS (FhP-AICOS) fechou o exercício de 2021 com 96 colaboradores, mais 16 do que um ano antes, incluindo investigadores, equipa de suporte, bolseiros e alunos de mestrado.

E continua também a atingir recordes no crescimento e valores das receitas, assim como no aumento de contratos com a indústria - registou 2,7 milhões de euros em receitas de projetos de investigação, mais 34% do que no ano anterior.

"Em 2021, o FhP-AICOS consolidou a sua posição como parceiro de inovação no contexto nacional, tendo registado um valor de receitas provenientes de contratos com a Indústria de 1,4 milhões de euros", realça o centro de investigação, em comunicado.

"Apesar dos tempos atípicos que vivemos nos últimos anos, os quase 13 anos de existência daquele que é o primeiro centro Fraunhofer em Portugal continuam a ser marcados por uma crescente procura por soluções tecnológicas que tenham impacto positivo na vida das pessoas, nas organizações, e na sociedade em geral", enfatiza.

"Focamos o nosso trabalho nas pessoas e nas tecnologias de informação. O nosso lema é resolver problemas reais da sociedade, usando a inovação. Propomos soluções em tecnologia avançada que tenham em conta as necessidades dos utilizadores finais", sublinha Liliana Ferreira, diretora do Fraunhofer Portugal AICOS.

Ainda no mês passado, a Fraunhofer Portugal anunciou ter conquistado recentemente uma patente europeia referente a uma tecnologia que permite analisar o movimento físico dos trabalhadores nos seus postos de trabalho, explicando que a inovação em causa "recorre a um método e dispositivo automatizado para avaliar o desempenho do trabalhador e o seu risco ergonómico no posto de trabalho".

A metodologia inovadora agora distinguida tem vindo a ser utilizada no âmbito de um projeto de 1,9 milhões de euros direcionado à Indústria 4.0.

Para além do FhP-AICOS, a Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer Portugal) gere um segundo centro de investigação em Portugal - o Centro de Investigação para Agricultura Inteligente e Gestão de Água (Fraunhofer Portugal AWAM ou FhP-AWAM).