CEO da dona do TikTok abandona liderança para se concentrar noutras atividades

Depois de ter feito a chinesa ByteDance, a dona da aplicação TikTok, crescer ao longo dos últimos anos, Zhang Yiming vai abandonar a liderança da tecnológica. De acordo com a agência Reuters , o anúncio terá surpreendido os empregados da companhia, principalmente devido à justificação apresentada.O até aqui CEO da ByteDance indicou que sente não ter as competência sociais necessárias para liderar a empresa, num momento em que o escrutínio e a atenção dada à atividade da ByteDance tem crescido em diversas geografias. Recorde-se de que, no verão do ano passado, a aplicação de vídeos curtos TikTok, criada pela ByteDance, esteve no centro de uma batalha geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Além disso, a aplicação já passou por períodos de suspensão em alguns países, como foi o caso da Índia, Indonésia e Paquistão."Estou mais interessado na análise da organização e princípios de mercado e em utilizar estas teorias para reduzir os trabalhos de gestão em vez de estar efetivamente a gerir pessoas", era possível ler no memorando enviado aos empregados, ao qual a Reuters teve acesso. "Ao mesmo tempo, não sou muito sociável, preferindo atividades mais solitárias como estar online, ler, ouvir música ou contemplar outras possibilidades."Com a saída de cena de Yiming, que passará a assumir o cargo de chairman da ByteDance, Liang Rubo, antigo colega de faculdade de Yiming e responsável pela área de recursos humanos da tecnológica, foi nomeado para o cargo de CEO.Esta é a maior mudança de liderança verificada na ByteDance desde o lançamento da empresa, em 2012. O novo CEO, que já classificou a transição como um "enorme desafio", com "muita pressão", terá a responsabilidade não só de garantir que a ByteDance recupera fôlego na China mas também de enfrentar a crescente pressão regulatória por parte das autoridades chinesas.Nos últimos meses, os reguladores têm analisado as atividades de gigantes como a Alibaba, tendo inclusive já aplicado uma multa de 2,8 mil milhões de dólares à empresa (2,29 mil milhões de euros). Já no ano passado, a entrada em bolsa do grupo Ant, fundado pelo milionário Jack Ma foi travada pelos reguladores.Há menos de um mês, foi anunciado que o diretor financeiro da ByteDance, Shouzi Chew, iria assumir o cargo de CEO da aplicação TikTok, que é neste momento um dos produtos mais importantes da tecnológica.