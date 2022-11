Fundador do Twitter: “Fiz crescer a empresa demasiado rápido”

O fundador do Twitter, Jack Dorsey, pediu desculpas aos trabalhadores da empresa, assumindo responsabilidades pelo despedimento efetuado pelo novo dono, Elon Musk.





Dorsey lamentou "ter feito a empresa crescer demasiado rápido" e garantiu ser o único responsável por tal decisão, que agora culminou com a saída de quase metade dos trabalhadores.



"Dei-me conta de que muitas [pessoas] estão zangadas comigo. Sou o responsável por todos os que estão nesta situação: fiz crescer a empresa demasiado rápido. E peço desculpa por isso", escreveu o fundador da rede social no seu perfil.





Dorsey frisou também que os rostos do Twitter do presente e do futuro são "fortes e resistentes" e que, por isso, a empresa "encontrará sempre um caminho, por mais difícil que seja o momento".



"Estou agradecido e adoro todos os que alguma vez tenham trabalhado no Twitter. Não espero que seja mútuo", desabafou no final da publicação.





Dorsey renunciou ao cargo de diretor executivo da empresa em novembro de 2021 e deixou de fazer parte dos órgãos de decisão desde o passado maio.



Elon Musk revelou recentemente que a rede social Twitter perde quatro milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros) por dia, justificando assim o despedimento de pessoal.



Sem especificar o número total de despedimentos, Musk justificou a decisão, numa mensagem publicada naquela rede: "não há escolha quando a empresa está a perder cerca de quatro milhões por dia".