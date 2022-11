Gigante da "cloud" com ADN português OutSystems compra Ionic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A empresa informática OutSystems adquiriu a Ionic, uma plataforma direcionada para as aplicações móveis e desktop, informou a empresa liderada por Paulo Rosado em comunicado. As empresas não avançaram os detalhes financeiros do acordo.

"Em conjunto, a OutSystems e a Ionic irão ajudar os líderes tecnológicos a transformarem a forma como criam, entregam e atualizam continuamente aplicações críticas para os negócios com foco em qualidade, desempenho, segurança e escala", pode ler-se na nota de imprensa.

A OutSystems garante que "a Ionic e os seus produtos de 'open source' continuarão a operar de forma independente, apoiando e aumentando a sua comunidade de 'developers' em todo o mundo, e irão complementar a plataforma OutSystems, incluindo o OutSystems Cloud e ambientes de desenvolvimento nativos na cloud".

Ambas as tecnológicas trabalham com empresas, sendo que os clientes os clientes podem escolher as ferramentas que melhor respondem aos requisitos das suas aplicações, à experiência das suas equipas de desenvolvimento e às preferências de codificação.

"Nós fundámos a OutSystems para ajudar o cliente a inovar mais rapidamente e mudar fundamentalmente a forma como o software empresarial é desenvolvido. A Ionic é uma continuação e expansão dessa visão", considera Paulo Rosado, fundador e CEO da OutSystems, citado em comunicado.

"Com a OutSystems, poderemos levar a nossa visão ainda mais longe, fornecer valor adicional aos nossos clientes e membros da comunidade e aumentar significativamente os nossos investimentos no desenvolvimento de produtos de 'open source' e investigação e desenvolvimento", acrescenta Max Lynch, co-fundador e CEO da Ionic.

A Ionic contou com a assesoria da JMP Securities para esta operação. A Citizens Company desempenhou o papel de consultora financeira e a Polsinelli PC atuou como consultora jurídica. A firma Hogan Lovells LLP atuou como consultor jurídico da OutSystems.