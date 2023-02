Um dos mais destacados "hedge funds" cripto não resiste ao colapso da FTX e fecha portas

O colapso da FTX voltou a atirar mais uma entidade ao chão. Desta vez foi o fundo de cobertura de risco (em inglês "hedge fund"), Galois Capital.





O fundo acabou por ficar com metade dos ativos sob gestão presos na FTX, pelo que decidiu fechar portas e distribuir o que restou aos investidores.





"Dada a gravidade da situação da FTX, acreditamos que não é sustentável continuar a operar o fundo", escreveu o co-fundador Kevin Zhou numa carta enviada aos investidores a que o Financial Times teve acesso.





"Mais uma vez, sinto muito pela situação atual em que nos encontramos", acrescentou Kevin Zhou.





O Galois Capital era um dos maiores "quant funds" – fundos que escolhem os ativos através de análise quantitativa – dedicados às criptomoedas, tendo chegado a deter no ano passado 200 milhões de dólares em ativos sob gestão.





Na carta, o cofundador do fundo explicou ainda que os investidores vão conseguir receber 90% do dinheiro que não está congelado na FTX, sendo que os restantes 10% serão temporariamente retidos até que terminem as conversações com os administradores e auditores do "hedge fund".





"Toda esta tragédia – desde o colapso da Luna, da crise de liquidez do 3AC [Three Arrows Capital] até ao colapso da FTX atrasou, com certeza [o desenvolvimento] do mercado cripto", reconheceu Zhou na missiva.



Durante o ano passado, o mercado cripto assistiu a dois colapsos: do ecossistema Terra USD - que assegurava a existência de uma stablecoin cuja cotação era assegurada pelas transações entre Luna e Terra, duas criptmoedas - e da FTX.



Estas crises - aliadas à perda generalizada de apetite pelo mercado de risco - levou o mercado cripto a entrar num "crash".





Ainda assim, o confundador do Galois Capital deixou uma nota de otimismo aos investidores. "Continuo com esperança sobre o futuro a longo prazo das criptomoedas", rematou.