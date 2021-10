Google lança ferramentas focadas na sustentabilidade e segurança

A Google divulgou novas ferramentas no evento anual dedicada à cloud, o Next’21. A tecnológica norte-americana passará a dar aos utilizadores mais ferramentas viradas para a área da sustentabilidade - um dos temas de foco da empresa - e no tema da cibersegurança.

Todos os anos a Google escolhe este evento para divulgar novos produtos para esta área de negócio, que no segundo trimestre deste ano gerou receitas de 4,6 mil milhões de dólares à empresa.

Na área da sustentabilidade, a empresa quer mostrar ao grupo de clientes que usa este serviço qual é a pegada de carbono associada ao uso desta tecnologia. De acordo com a empresa, estas ferrramentas foram desenvolvidas em parceria com clientes como o HSBC, a Atos, a Salesforce ou a L’Oreal. A ideia é que os clientes possam perceber qual o consumo que está associado e que tipo de medidas podem adotar para reduzir a pegada de carbono associada.

Além disso, a cloud da gigante de internet também passará a deixar alguns avisos sobre recursos que não estejam a ser utilizados e que possam ajudar a contribuir para a redução da pegada de carbono.

No que toca à cibersegurança, um dos tópicos que mais requer a atenção dos clientes empresariais, chegará à cloud da Google um conjunto de ferramentas para trabalhar de forma mais segura. Com o nome "Work Safer", estas ferramentas vão "disponibilizar às empresas acesso a segurança no email, reuniões e mensagens, documentos e mais", explica a Google. A ideia é que estas ferramentas de segurança, que são desenvolvidas em parceria com companhias do setor como a CrowdStrike e a Palo Alto Networks, sejam transversais a empresas de várias dimensões, "incluindo pequenas empresas e empresas e instituições do setor público".

Além disto, a Google Cloud passará também a contar com uma equipa de ação para a cibersegurança, "composta por peritos" com o objetivo de "apoiar a segurança e transformação digital dos Governos, infraestrutura crítica, empresas e pequenos negócios".