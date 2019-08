Google revela que iPhone esteve vulnerável a hackers durante anos

Durante pelo menos 30 meses o iPhone esteve vulnerável a um software maligno que permitia o acesso indevido a dados pessoais dos utilizadores. A conclusão é de uma equipa de investigação da Google, denominado Project Zero, cuja missão é procurar eventuais problemas de vulnerabilidade na Google bem como em outras empresas.





Segundo os especialistas, depois de o software maligno estar instalado, os hackers podiam passar a ter informações dos utilizadores como passwords, conversas no WhatsApp ou até a lista de contactos e dados do Gmail.





Assim que descobriram estas vulnerabilidades, em fevereiro, as mesmas foram comunicadas à Apple que as corrigiu com a versão iOS 12.1.4.





No total, a equipa da Google descobriu 14 vulnerabilidades que, apesar de graves, eram ‘apagadas’ de cada vez que o smartphone da Apple era desligado.