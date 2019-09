O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as estatísticas do comércio internacional e o índice de custos de construção de habitação nova, ambos referentes a julho. No período de janeiro a junho, as exportações nacionais aumentaram 2,9%, enquanto as importações cresceram 9,3%.

Terça-feira

O aguardado evento anual da Apple terá lugar esta terça-feira. A imprensa especializada espera que a tecnológica lance três novos iPhone, com melhorias na resistência à água e às quedas, bem como um reconhecimento facial mais desenvolvido. Poderá ainda ser lançado uma nova série do Apple Watch.



Terça-feira Alemanha apresenta orçamento

Numa altura em que se agravam os receios em torno de uma recessão da maior economia europeia, o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, vai apresentar ao parlamento o Orçamento para 2020. Angela Merkel falará sobre o documento num debate parlamentar na quarta-feira.



Quarta-feira OPEP divulga estatísticas

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga o relatório mensal da evolução do mercado petrolífero, com previsões e estimativas de produção. No dia seguinte, e numa altura em que se mantêm os cortes à produção, os membros da OPEP e aliados, incluindo a Rússia, reúnem-se em Abu Dhabi, à margem do Congresso Mundial da Energia.



Quarta-feira INE confirma inflação



Depois da divulgação dos dados preliminares, o INE vem agora confirmar os valores do índice de preços no consumidor relativos a agosto. A primeira estimativa aponta para uma taxa de inflação negativa de -0,1%, nesse mês, depois de, em julho, os preços já terem caído 0,3%.



Quinta-feira BCE decide juros





Esta será uma das mais aguardadas reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Depois de a instituição ter dado vários sinais de que poderá voltar a cortar os juros diretores e avançar com novos estímulos à economia da Zona Euro, os mercados antecipam que será agora que o BCE irá concretizar estas medidas. Serão também divulgadas novas projeções para a economia e a inflação. No final da reunião, Mario Draghi dará uma conferência de imprensa.



Sexta-feira S&P revê rating de Portugal



Depois de, em março, ter subido a classificação da dívida portuguesa de longo prazo para dois níveis acima de lixo, a S&P volta a rever o "rating" de Portugal. O Danske Bank admite que poderá haver uma melhoria do "outlook".