Há um português na lista dos principais CEO das tecnológicas de saúde

a sua carreira a trazer mudanças positivas aos cuidados de saúde, utilizando a tecnologia para melhorar a experiência dos pacientes, os resultados e o valor", lê-se no relatório Healthcare Technology Report 2023.

O CEO e fundador do unicórnio Sword Health, Virgílio Bento, foi eleito um dos 50 líderes na área da tecnologia de saúde nos Estados Unidos pelo prestigiado Healthcare Technology Report 2023, um relatório anual norte americano que seleciona presidentes executivos que, ao longo do ano, demonstraram excelentes capacidades de liderança, revela a empresa em comunicado.Virgílio Bento surge no 18.º lugar da lista, onde é destacado o facto de ter dedicado "

"Depois de o irmão ter sofrido um acidente e não ter conseguido aceder a fisioterapia intensiva necessária para a recuperação, Bento percebeu que deveria haver uma maneira melhor", descreve o relatório na explicitação dos elementos que enquadram a escolhar do gestor.

Assim, "ao obter um doutoramento em engenharia elétrica, Virgílio Bento inventou o primeiro terapeuta digital, que usava a tecnologia de rastreamento de movimento para fornecer programas de fisioterapia para pacientes em suas casas". E foi após o doutoramento que "fundou a Sword Health para levar essa terapia revolucionária a mais pacientes em todo o mundo", descreve.





Healthcare Technology Report 2023, encabeçam a lista de gestores de relevo na área das tecnológicas da saúde,

Boston Scientific, uma tecnológica que arrecada anualmente cerca de 12,7 mil milhões de dólares de receita.



Segue-se, em segundo lugar, Michelle Keefe que é CEO da Syneos Health, uma organização líder em soluções biofarmacêuticas totalmente integradas.



A fechar o pódio está Helen Giza, CEO da Fresenius Medical Care, fornecedora líder mundial de produtos e serviços para pessoas com insuficiência renal crónica.

Em comunicado, a Sword Health adianta que "desde a sua entrada no mercado, a Sword Health tornou-se líder no tratamento da dor física que é o maior custo na área da saúde a nivel global". "Hoje, a Sword Health está presente em quatro grandes mercados", nomeadamente Estados Unidos, Europa, Austrália e Canadá, frisa o unicórnio português."A empresa trabalha diretamente com seguradoras e outros sistemas de saúde, que requisitam os seus serviços para tratar os pacientes com patologias musculoesqueléticas", adianta o mesmo documento.A empresa portuguesa, avaliada atualmente em dois mil milhões de euros, foi fundada em 2015 e ganhou o estatuto de unicórnio em 2021 (empresa não cotada em bolsa, avaliada em mais de mil milhões de dólares) após fechar uma ronda de investimento de 189 milhões de dólares. Apesar de atuar a sua atividade estar concentrada nos mercados norte-americano, australiano e canadiano, a sede tecnológica da empresa mantém-se no Porto. A Sword Health tem também um escritório em Lisboa.Em março, a companhia anunciou que pretendia contratar 300 trabalhadores, metade dos quais em Portugal Quanto aoMichael Mahoney, CEO da