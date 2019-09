Huawei apresenta telemóveis 5G que excluem aplicações Google

A solução da Huawei para travar o impasse de não poder socorrer-se do sistema Android, da autoria da Google, foi partir de uma versão mais básica do mesmo e construir o chamado EMUI10. Este "desvio" faz com que aplicações emblemáticas da Google, como o Gmail ou o Google Maps, não venham instaladas no dispositivo.





O Mate 30 e Mate 30 Pro foram o foco da apresentação. Diferem nas dimensões do ecrã mas têm em comum uma câmara para selfies com três lentes que pretende um efeito 3D na fotografia e, nas costas do equipamento, outras quatro câmaras – uma área em que a área tem feito esforço por se distinguir. Os sensores que captam movimento também chamaram a atenção, sendo possível manejar o telemóvel sem lhe tocar.

