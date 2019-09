Apple lança três novos iPhone, um canal de TV e um serviço de jogos premium

A Apple apresentou hoje em Cupertino, na Califórnia, três smartphones da nova geração: o iPhone 11 Pro, o iPhone 11 Pro Max e o iPhone 11 – que substituem, respetivamente, os modelos XS, XS Max e XR. Os preços começam nos 699 dólares, seguindo-se o Pro a 999 dólares e o Pro Max a 1.099 dólares. A linha Pro substitui a denominação Plus, a versão de maior dimensão do smartphone.





Também já estão disponíveis os preços para venda em Portugal, sendo que as reservas podem ser efetuadas a partir de 13 de setembro e o equipamento estará disponível a partir de 20 de setembro. O iPhone11 tem um preço a partir de 829 euros no nosso país. O iPhone 11 Pro tem preços desde 1.179 euros e o iPhone 11 Pro Max desde 1.279 euros.

O iPhone 11 tem um ecrã LCD de 6,1 polegadas, com uma resolução de 1792x828 píxeis a 326 ppp. Em termos de capacidade, há três versões: 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Possui também um ecrã retina de 6,1 polegadas, áudio 3D (espacial) para criar um campo sonoro imersivo em torno do utilizador, e novas câmaras. Há uma nova câmara ampla para um foco automático mais rápido e uma câmara ultra-ampla (uma abertura angular maior) para captar mais elementos nas fotos.



Além disso, a câmara selfie pode agora ser mudada para versão panorâmica para que mais pessoas caibam numa foto, além de que podem ser tiradas fotografias em slow-motion.





As câmaras também terão um "night mode", o que significa que será possível tirar fotos em ambientes de fraca luminosidade.

Chega com seis cores, sendo que as novas são o verde, amarelo e violeta.

No que diz respeito ao iPhone 11 Pro e Pro Max, estes têm tudo a ver com a câmara, como sublinha a CNN. De facto, ambas as versões contam com câmara tripla e a a Apple diz que é o iPhone mais avançado que já fez até hoje.





A linha Pro chega então com três câmaras na parte de trás do equipamento e também numa nova cor, o verde-hortelã - sendo igualmente possível tê-la em prateado, cinzento espacial e dourado.





Além disso, a versão Pro traz também uma maior duração da bateria. Segundo a Apple, o Pro aguenta mais quatro horas do que o modelo anterior e o Pro Max mais cinco horas.



A empresa da maçã anunciou que as três câmaras da linha Pro permitem gravar vários vídeos ao mesmo tempo. Trata-se de uma gama direccionada sobretudo para os profissionais de vídeo e de fotografia, mas igualmente útil para quem quer que deseje fotos de melhor qualidade e vídeos com mais "frames" por segundo.



A Apple anunciou ainda que a 19 de setembro chega o iOS13, uma atualização do software para as versões a partir do iPhone 6. A 30 de setembro, com a versão iOS13.1, haverá características adicionais, como melhorias no AirDrop.

Mas houve mais novidades. E os preços anunciados para os vários produtos surpreenderam a comunidade em geral, que estimava que fossem mais elevados.







Apple Arcade

A tecnológica da maçã quer vender jogos de vídeo e deu a conhecer o Apple Arcade, um novo serviço por assinatura, que vai ser lançado a 19 de setembro nos EUA com um preço de subscrição mensal de 4,99 dólares. Com este serviço, o cliente terá acesso a jogos "indie" e a clássicos, sendo que também terão disponíveis produtos de empresas como a Capcom e a Annapurna.

Além da maioria dos jogos móveis gratuitos, o Apple Arcade apresenta-se assim como uma opção premium, em mais uma tentativa da empresa de começar a gerar receita adicional – isto depois de as vendas terem caído nos últimos três trimestres.





Apple TV+

Também com uma assinatura mensal de 4,99 dólares estará a Apple TV+, que poderá ser vista em mais de 100 países logo no seu arranque, anunciou Tim Cook enquanto apresentava o "trailer" da série "See", do ator e realizador Jason Momoa (Jogos da Fome e Aquaman), que estará disponível a partir de 1 de novembro deste ano.





iPad

Seguiu-se a 7.ª geração do iPad, com um ecrã retina de 10,2 polegadas. A Apple apresentou-o como mais rápido, além de que suporta um conector inteligente para teclados inteligentes.

Além do ecrã maior, o novo modelo conta com mais características multitarefas e é feito de alumínio 100% reciclado. O seu preço começa nos 329 dólares, nos EUA, e está já disponível para pré-encomenda, começando a ser vendido no final deste mês.





Apple Watch

O Apple Watch foi o protagonista da apresentação que se seguiu. Houve um vídeo promocional de utilizadores deste relógio inteligente que contaram como foi útil ao identificar um princípio de ataque cardíaco ou ao ajudar uma grávida a perceber que precisava de uma cesariana de urgência. "Ouvir estas histórias faz o meu coração rejubilar", disse Tom Cook.





A série 5 do Apple Watch tem um novo ecrã retina que está sempre ligado – o que significa que o mostrador está sempre visível. Chega a 199 dólares.







(notícia atualizada às 19:46)