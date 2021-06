Bosch investe 15 milhões para ampliar fábrica de Braga

A Bosch Car Multimedia, liderada por Carlos Ribas, vai avançar com um novo investimento superior a 15 milhões de euros, a concretizar até 2025, que prevê a ampliação da unidade industrial localizada na União de Freguesias de Lomar e Arcos S. Paio, em Braga.

O projeto da multinacional alemã, que emprega cerca de 3.200 pessoas na cidade minhota, envolve a construção de dois novos edifícios para aumentar a capacidade produtiva e tecnológica, assim como a atividade de investigação e desenvolvimento (I&D), além de um parque de estacionamento e os arranjos exteriores.

Este novo investimento da Bosch, que somará cerca de 50 novos postos de trabalho nos próximos três anos, vai ser analisado na reunião de Câmara agendada para esta segunda-feira, 28 de junho. Em causa está uma proposta de reconhecimento como empreendimento estratégico, que pode ser aplicada pela autarquia a projetos de "elevado carácter inovador" na área da indústria e acima dos dois milhões de euros.

3.200 Trabalhadores A Bosch Car Multimedia, que produz sistemas de segurança e eletrónica para os principais fabricantes de automóveis, emprega atualmente cerca de 3.200 pessoas.

"O município de Braga e a InvestBraga [agência municipal] reconhecem a importância estratégica do projeto para o desenvolvimento do concelho. Nos termos do regulamento do PDM, o reconhecimento de interesse público implica a dispensa de avaliação ambiental estratégica e a submissão do projeto a um procedimento de discussão pública por um período não inferior a 20 dias úteis", lê-se na convocatória enviada às redações.

Considerando esta fábrica da Bosch, que foi a quarta maior exportadora portuguesa em 2020, como "de vanguarda [e] extremamente importante para a economia do concelho", o autarca Ricardo Rio – eleito pelo PSD, procura a eleição para um terceiro mandato nas autárquicas deste ano – sublinha que a empresa "mantém ainda um caráter inovador e uma parceria estratégica (...) com a Universidade do Minho e que contribui para a produção de conhecimento a partir de Braga".

A Bosch mantém uma parceria estratégica que valorizamos bastante com a Universidade do Minho e que contribui para a produção de conhecimento a partir de Braga. Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga

Esta aprovação acontece numa altura em que a fábrica bracarense, que produz sistemas de segurança e eletrónica para os principais fabricantes de automóveis, está em "lay-off" devido à escassez de semicondutores no mercado. Iniciada a 10 de maio, a medida abrange 2.300 trabalhadores da área de produção e de áreas de apoio, com a multinacional a prever que a paragem se mantenha, pelo menos, até ao final de julho.

Aveiro, Ovar e Lisboa completam operação

Além da fábrica de Braga, a Bosch tem ainda unidades de produção e de desenvolvimento em Aveiro e em Ovar, especializadas em soluções de água quente e em sistemas de videovigilância e comunicação, respetivamente. Mais de 95% destas soluções são exportadas para vários mercados internacionais.

Presente em Portugal desde 1911, onde conta com perto de 6.300 trabalhadores, as atividades de vendas, marketing, contabilidade e comunicação são realizadas a partir de Lisboa, tal como os serviços partilhados de recursos humanos e comunicação para o Grupo Bosch.