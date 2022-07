Julgamento que opõe Twitter e Elon Musk marcado para outubro

O julgamento que vai opor o Twitter ao bilionário Elon Musk ficou marcado para outubro, decidiu, esta terça-feira, uma juíza do Delaware. Em causa está o recuo de Musk na compra da rede social sobre a qual tinha assinado um acordo de 42,9 mil milhões de euros.Musk queria que o julgamento só tivesse início em fevereiro, enquanto que a rede social pretendia ver o caso julgado mais cedo. A juíza Kathaleen McCormick acabou por decidir uma data mais favorável à empresa. Considerando que como empresa cotada em bolsa, o Twitter merecia ver o caso resolvido rapidamente."A verdade é que atrasar pode causar danos irreparáveis para os vendedores", defendeu, em relação ao Twitter. A juíza pediu ainda às duas partes que se entendam em relação ao calendário do julgamento, que ela estipulou durar cinco dias.Musk tinha pedido um julgamento de duas semanas em fevereiro e o Twitter pedia quatro dias em setembro.O Twitter decidiu processar Elon Musk depois do dono da Tesla e da SpaceX ter recuado na oferta de compra do Twiiter, levando as ações da empresa a afundar.