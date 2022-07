Lucro anual da Microsoft sobe 19% para 72,7 mil milhões de dólares mas desilude

A Microsoft encerrou o exercício fiscal de 2021/22 com lucros de 72,7 mil milhões de dólares, uma subida de 19% face ao registado no exercício precedente, informou esta terça-feira a gigante tecnológica após o fecho de Wall Street.As receitas avançaram 18%, até 198,27 mil milhões de dólares, enquanto o resultado operacional cresceu 19%, ascendendo a 83,38 mil milhões de dólares.Apesar deste desempenho, a Microsoft não entusiasmou o mercado com os números do quarto trimestre, terminado a 30 de junho.As receitas da empresa entre abril e junho cifraram-se em 51,86 mil milhões de dólares, um crescimento de 12% - que constitui o ritmo mais baixo desde 2020 -, ficando abaixo do consenso dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para uma faturação de 52,45 mil milhões.A Microsoft já tinha advertido em junho que os resultados do quarto trimestre seriam mais modestos do que o anteriormente esperado devido, sobretudo, a efeitos cambiais. Contudo, os números hoje apresentados ficaram mesmo abaixo da "guidance" atualizada em junho, que antecipava receitas entre 51,94 mil milhões e 52,74 mil milhões de dólares."Num ambiente dinâmico vimos uma procura forte, ganhámos quota de mercado e uma crescente adesão dos clientes à nossa plataforma de Cloud (..) tendo a receita da Microsoft Cloud subido 28% em termos homólogos, para 25 mil milhões de dólares", refere Amy Hood, "chief financial officer" (CFO) da Microsoft, citada no comunicado.A empresa justifica os números aquém do estimado no quarto trimestre com vários fatores: o efeito cambial adverso teve um impacto negativo de 595 milhões de dólares na receita; as paragens de produção na China, que se prolongaram até meados de maio, e uma deterioração do mercado de computadores pessoais (PC) em junho "custaram" 300 milhões de dólares em receitas; a redução nas despesas de publicidade impactaram as receitas em 100 mihões de dólares e a redução "significativa" das operações na Rússia, devido à guerra na Ucrânia, que levou a despesas operacionais de 126 milhões de dólares relacionadas com imparidades, crédito malparado e indemnizações por despedimento.Aliás, em indemnizações por dispensa de pessoal, excluindo a Rússia, a Microsoft registou gastos de 113 milhões de dólares.