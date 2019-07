A Novabase destaca que a área Next-Gen, com tecnologias mais recentes como a Inteligência Artificial, Internet das Coisas ou Cloud, aumentou a faturação 14% em termos homólogos e já pesa 55% no volume de negócios total.



O EBITDA cifrou-se em cinco milhões de euros, mais 52% do que um ano antes. Contudo, excluindo o efeito positivo da norma de relato financeiro IFRS 16, que foi de 1,3 milhões, o crescimento homólogo situou-se em 13%, para os 3,7 milhões de euros.



O número médio de colaboradores passou dos 2.044 em junho de 2018 para os 2.247, mais 10%, assinala a empresa.



João Nuno Bento indicou, na apresentação dos resultados e do plano estratégico da empresa, que "a transformação que está a ocorrer na Novabase" leva a que possa haver "alguma volatilidade nos resultados". Assim, justificou, a empresa prefere não apresentar previsões para os resultados deste ano. "Preferimos manter o foco nos resultados de longo prazo", sustentou.



O CEO da tecnológica sublinhou, contudo, que as estimativas incluídas no plano estratégico apontam para que os acionistas tenham uma remuneração de 1,5 euros entre 2019 e 2023.



(Notícia atualizada às 18:23 com mais informação)



