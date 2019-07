Novabase propõe dividendo extra de 0,5 euros e mudança na política de remuneração

Para financiar os investimentos necessários para o seu plano estratégico, a Novabase decidiu cancelar a política de dividendos que definia um mínimo de 30% dos lucros a serem distribuídos anualmente. A empresa liderada por João Nuno Bento refere que estima a distribuição de uma remuneração aos acionistas de 1,5 euros por ação entre 2019 e 2023.





A administração vai propor aos acionistas a distribuição de 0,5 euros resultantes de 0,36 euros decorrentes da distribuição de reservas e resultados transitados no montante total de 11,3 milhões de euros e ainda de 0,14 euros por ação no âmbito da operação que será proposta de redução de capital de 4,4 milhões de euros e posterior aumento de capital por incorporação de prémios de emissão no montante de 43,3 milhões de euros.