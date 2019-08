Novabase vai votar entrada de "chairman" da Altitude no conselho de administração

A Novabase vai deliberar na assembleia geral de 26 de setembro a entrada de Jose Sancho García, "chairman" da Altitude Software e da Bkool no conselho de administração. Na reunião será também discutida a distribuição de um dividendo extraordinário e a redução de capital e posterior aumento de capital por incorporação da reserva de prémios de emissão.

A Novabase vai deliberar na assembleia-geral extraordinária agendada para 26 de setembro a nomeação de Jose Sancho García, "chairman" da Altitude Software e da Bkool, para o conselho de administração, indicou esta terça-feira, 20 de agosto, a empresa tecnológica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A reunião magna dos acionistas passa assim a contar com nove pontos na ordem de trabalhos.

Na assembleia será apreciada a proposta da administração que prevê a distribuição de 0,5 euros em dividendo extraordinário resultantes de 0,36 euros decorrentes da distribuição de reservas e resultados transitados no montante total de 11,3 milhões de euros e ainda de 0,14 euros por ação no âmbito da operação que será proposta de redução de capital de 4,4 milhões de euros e posterior aumento de capital por incorporação de prémios de emissão no montante de 43,3 milhões de euros.

Caso estas operações sejam aprovadas, o capital social da Novabase, finalizadas as operações, será de "54.638.425,56 euros representados por ações com o valor nominal unitário de 1,74 euros", indica a empresa.



Adicionalmente, será também apreciada a possibilidade de implementar uma política de remuneração variável para os administradores e colaboradores, a discussão de um programa de recompra de ações próprias e a eleição de dois novos membros do conselho de administração.





A empresa já tinha divulgado a vontade de alargamento do conselho de administração, para incluir Paulo Trigo, atualmente responsável pela área de telecom, para o cargo de chief operating officer (COO) da Next-Gen – o braço da Novabase que agrega as áreas de inteligência artificial, internet das coisas e cloud.

Agora será também colocada a votação a nomeação de Jose Sancho García para o conselho de administração da empresa.