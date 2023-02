Mercedes-Benz.io é o novo inquilino da Torre Zen no Parque das Nações

A Mercedes-Benz.io anunciou esta segunda-feira que se vai mudar para uma nova localização, a Torre Zen, no Parque das Nações. A empresa vai ocupar 1.550 m2 do edifício localizado na Avenida D. João II, pode ler-se no documento enviado às redações.A operação foi concluída pela JLL, que representou a Mercedes na procura, seleção e negociação do novo escritório.O edifício totaliza mais de 10.500 m2 de escritórios em 14 pisos acima do solo, complementados por cinco pisos subterrâneos com mais de 330 lugares de estacionamento e é propriedade da Merlin Properties."Temos uma política de trabalho totalmente flexível. No entanto, continua a ser crucial ter um espaço com todas as condições de colaboração, onde a cultura da empresa pode ser vivida ao máximo. Procurávamos um espaço onde pudéssemos organizar workshops, eventos de equipa e da empresa", começa por explicar a CEO da Mercedes-Benz.io, Silvia Bechmann."No fundo, trata-se de um importante pilar da cultura empresarial, um centro de colaboração e socialização. O feedback das equipas é extremamente positivo, já que o novo escritório cumpre muitos dos requisitos procurados", afirma Silvia Bechmann, CEO da Mercedes-Benz.io.A Merlin adquiriu a Torre Zen por 33,3 milhões de euros em julho de 2018 e à data a renda paga pelas empresas aí sediadas era de 2,1 milhões de euros."É um orgulho ter uma entidade como a Mercedes-Benz.io a ocupar um dos nossos edifícios de escritórios no Parque das Nações, em Lisboa. Este é mais um forte sinal que o investimento feito pela MERLIN Properties na excelência dos seus ativos, tem como corolário acordos com as mais reputadas empresas internacionais", afirmou João Cristina, responsável da MERLIN Properties em Portugal.