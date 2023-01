Microsoft confirma investimento multimilionário durante vários anos na OpenAI

para os 29 mil milhões de dólares. A Microsoft - que em 2019 e em 2021 já tinha injetado dinheiro na OpenAI - estaria com uma proposta em cima da mesa de dez mil milhões de dólares.

A confirmação do acordo chegou esta segunda-feira. Apesar de não revelar valores, em comunicado, a gigante tecnológica fundada por Bill Gates e atualmente liderada por Satya Nadella indica que a parceria de longo entre as duas empresas entrou numa terceira fase, "através de um investimento plurianual e multimilionário para acelerar os avanços da inteligência artificial e garantir que esses benefícios são amplamente compartilhados com o mundo.""Os últimos três anos de nossa parceria foram ótimos", afirmou, por seu lado, Sam Altman, CEO da OpenAI. "A Microsoft partilha dos nossos valores e estamos entusiasmados em continuar a nossa investigação independente e trabalhar para criar IA avançada que beneficie a todos".A app ChatGPT, lançada no final de novembro, foi um sucesso instantâneo na internet, conquistando um milhão de utilizadores em menos de uma semana. A tecnologia - que analistas acreditam que possa vir a ameaçar o trabalho de escritores profissionais e até o motor de busca da Google - simula conversações e a escrita humana. A aplicação tem fomentado o debate sobre a utilização de inteligência artificial em indústria criativas.