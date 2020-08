TikTok banida dos EUA a 15 de setembro se não for vendida até lá

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que a TikTok deixará de operar no país dentro de 45 dias se, até lá, não for vendida a uma empresa norte-americana. A Microsoft prossegue as conversações com a dona da ‘app’ chinesa de vídeos.

