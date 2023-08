Microsoft separa app Teams do pacote do Office para acalmar Bruxelas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Microsoft anunciou esta quinta-feira que vai separar a aplicação para videoconferências Teams do resto do pacote "Office", de forma a permitir à concorrência operar com o software da empresa cofundada pelo multimilionário Bill Gates.





"Estamos a anunciar hoje mudanças proativas, que esperamos que comecem a corresponder às preocupaçõe, de maneira significativa, enquanto a investigação da Comissão Europeia, com que estamos a cooperar, continua", afirmou Nanna-Louise Linde, número dois do departamento dos assuntos governamentais para a Europa da Microsoft, num blog da empresa.





Este anúncio surge um mês depois de a Comissão Europeia ter arrancado com uma investigação sobre esta aplicação, após a Slack, uma aplicação da Salesforce ter apresentado uma reclamação.





Leia Também Microsoft aceita separar as plataformas Office e Teams

Contactadas pela Bloomberg, as autoridades europeias salientaram que tiveram conhecimento desta medida, mas não quiseram tecer mais comentários sobre o assunto.





Caso esta medida não seja suficiente, a Microsoft corre o risco de ser acusada formalmente pela Comissão Europeia já no outono deste ano, segundo fontes citadas pela Reuters.





O Teams foi incluído no Office 365 em 2017, sendo oferecido gratuitamente.A aplicação acabou por substituir o Skype for Business e ganhou popularidade durante a pandemia.