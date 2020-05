Mundo faz fila junto a tecnológica de Braga no ataque à covid-19

Chama-se "Contact-Free" a tecnologia desenvolvida pela Edigma que, de acordo com esta tecnológica de Braga, permite virtualmente a gestão de filas dentro e fora das lojas, promovendo o distanciamento social e garantindo maior proteção de lojistas e clientes.

Um sistema que surge em plena pandemia, o que deverá aumentar exponencialmente o impacto direto das filas de espera no negócio, que antes da covid-19 estava estimado em cerca de 10%, de acordo com estudos sobre a matéria.

"Haverá centenas de empresas no mercado mundial a instalar o sistema nas próximas duas semanas. Os pedidos têm sido muitos porque, coincidentemente, surge na altura certa. Reduz o risco de contágio, diminuindo o pânico de filas e até de sair de casa", afiança Miguel Oliveira, CEO da Edigma, sem revelar números do negócio, em nota enviada ao Negócios.

A empresa garante que o sistema "é simples, rápido e robusto", podendo qualquer pessoa tirar uma senha virtual sem tocar em nada, "aguardando protegida no seu espaço ou até no automóvel", assegura e empresa.

"Os visitantes precisam apenas de um smartphone, enviar um sms ou emitir uma senha virtual através de um QR-Code ou acedendo a um endereço web e, de forma inclusiva, para quem não possuir o equipamento, basta dar instrução ao segurança de loja à entrada, que faz o registo. As chamadas são exibidas num ecrã visível no exterior da loja e também por notificações móveis", explica Miguel Oliveira.

Do lado dos lojistas, afirma, a instalação do sistema "é simples e rápida", sem recurso qualquer software ou contratação de equipa externa.

"Apenas é necessário um ecrã com ‘web browser’ e um equipamento para o colaborador que faz a chamada, um smartphone", afiança o CEO da empresa.

Fundada há 15 anos, apresentando-se como "líder no desenvolvimento de experiências interativas e projetos de sinalética digital", a Edigma fez a apresentação mundial do "Contact-Free", em fevereiro passado, na ISE (Integrated Systems Europe), a maior feira tecnológica europeia do setor.

"Num momento de muita ansiedade e incertezas, o sistema ‘Contact-Free’ possibilita que as pessoas aguardem descansadas, salvaguardando a sua segurança", enfatiza Miguel Oliveira.

"A verdade é que esta é uma experiência nova e em contexto de pandemia. Estamos a evoluir a solução com muito foco nas experiências descritas pelos clientes e nos desafios constantes colocados por esta realidade", promete Oliveira.