Musk diz que não tem a certeza se tem capacidade para comprar o Twitter

Elon Musk anunciou esta quinta-feira que pretende comprar o Twitter mas, em declarações na conferência TED em Vancouver sobre o mesmo tema, admitiu não ter ainda a certeza se consegue realmente comprar a companhia.O dono da Tesla anunciou que "poderia tecnicamente" ter capacidade para comprar a rede social, mas que ainda não tem a certeza se realmente conseguirá fazê-lo. "Não tenho a certeza de que realmente serei capaz de adquiri-la."A oferta foi feita com o intuito de "criar uma arena inclusiva para a liberdade de expressão", não como uma forma de ganhar dinheiro, disse Musk nesta ocasião.No cenário de a oferta, em que Elon Musk está disposto a dar 54,20 dólares por ação para adquirir a totalidade da companhia, ser rejeitada, Musk garantiu ter um "plano B". No entanto, não elaborou mais sobre este plano.O magnata sul-africano frisou, tal como já tinha acontecido na carta que acompanhava a comunicação ao mercado desta oferta, a importância da "liberdade de expressão" na rede social. "Acho que é importante para a função da democracia, dos EUA como um país livre", referiu o dono da Tesla.Se o conselho de administração do Twitter já comunicou que vai analisar a proposta, o The Information reporta que, internamente, a proposta não terá sido bem recebida, citando fontes próximas. E, de acordo com esta fonte, o "board" pretende apoiar o CEO Parag Agrawal, que assumiu o cargo em novembro de 2021.Da Arábia Saudita chega pelo menos uma rejeição pública a esta oferta. O príncipe Talal Alwaleed rejeitou a oferta de Musk para comprar a rede social, inidcando no Twitter que acha que a oferta "não está próxima do valor intrínseco da empresa" tendo em conta as perspetivas de crescimento.A fortuna de Elon Musk, que é estimada em 259 mil milhões de dólares, está fortemente alicerçada nas ações da Tesla, a fabricante de automóveis elétricos que criou. De acordo com os analistas ouvidos pela Blooomberg, Musk precisará de caminhos alternativos para financiar a oferta, já que oferece 54,20 dólares por ação em "cash". Uma das opções poderá passar pela venda de ações - o que poderia representar a venda de cerca de 36,5 milhões de ações da Tesla. Outra das opções seria também uma possível junção a outros parceiros para a aquisição da rede social.As ações do Twitter têm estado a negociar em terreno positivo na sessão desta quinta-feira, em reação à oferta. Mas, mesmo no ponto de maior valorização da sessão (5,78%) os títulos ficaram abaixo do valor oferecido, nos 48,5 dólares.(notícia atualizada com mais informação)