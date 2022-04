Musk abre a porta a subir a oferta para comprar o Twitter

Leia Também Apollo Global estará a considerar participar na oferta para comprar o Twitter

Depois de ter afirmado que não sabia se conseguiria comprar o Twitter, Elon Musk indicou esta quinta-feira que já garantiu compromissos para financiar a oferta pública de aquisição (OPA) no valor de 46,5 mil milhões que lançou sobre a rede social.Em documentos entregues junto do regulador do mercado, a Securities and Exchange Commission (SEC), Musk refere que tem cartas de compromisso para financiar a operação, incluindo do Morgan Stanley e de outras instituições financeiras.No comunicado, Musk, o homem mais rico do mundo com uma fortuna estimada em 249 mil milhões de dólares, refere que ainda não recebeu qualquer resposta formal do "board" do Twitter à sua OPA hostil.Uma das novidades no documento é a aparente abertura de Musk para negociar os termos da oferta, atualmente em 54,20 dólares por ação. Na altura do anúncio da OPA, o multimilionário tinha referido que aquela oferta era "única e final".Agora, contudo, pode ler-se que "pretende negociar" um acordo de aquisição definitivo e está "preparado para iniciar essas negociações imediatamente".