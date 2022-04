Elon Musk quer comprar Twitter e oferece 54,2 dólares por ação para "transformar" rede social

Leia Também Musk entra para o conselho de administração do Twitter

Elon Musk, o dono da Tesla e da SpaceX, está disposto a comprar a rede social Twitter, oferecendo 54,2 dólares por ação. Feitas as contas, esta oferta para adquirir a totalidade da companhia ronda os 43 mil milhões de dólares, o equivalente a 39,42 mil milhões de euros.A informação desta oferta consta de um formulário 13D, enviado ao regulador de mercados SEC esta quinta-feira, onde é referido que Musk oferece este montante, o que representa um "premium de 54% face ao valor de fecho de 28 de janeiro de 2022", a sessão antes de Elon Musk começar a investir no Twitter.De acordo uma carta assinada por Musk, o magnata sul-africano acredita que a empresa só crescerá após um período de transformação. "O Twitter precisa de ser transformado por uma empresa privada", diz numa missiva disponibilizada nesta informação, dirigida a Bret Taylor, chairman do Twitter."Investi no Twitter porque acredito no seu potencial para ser uma plataforma de discurso livre em todo o mundo e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional. No entanto, desde que fiz o meu investimento apercebi-me de que a companhia não irá nem prosperar nem servir este imperativo social na sua atual forma", contextualiza Elon Musk nesta carta."O Twitter tem um potencial extraordinário", remata Elon Musk, garantindo que está disposto a "desbloquear" esse potencial."A minha oferta é a melhor e é a oferta final", frisa Elon Musk. Caso a oferta seja rejeitada, o dono da Tesla indica que "irá reconsiderar a sua posição como acionista". Elon Musk é, atualmente, o maior acionista do Twitter, depois de ter adquirido uma participação de 9,2%, anunciada a 4 de abril. Na altura, esta participação estava avaliada em 2,89 mil milhões de dólares.Do lado do Twitter, chega a confirmação da receção desta proposta "não solicitada" por parte do dono da Tesla. A empresa indica que irá "analisar de forma cuidadosa a proposta para determinar o curso de ação que acredita ter em conta os melhores interesses da companhia e dos acionistas do Twitter".Na sessão em que foi revelada a participação de Elon Musk na empresa, as ações do Twitter dispararam quase 27%.Ao longo da última semana, a presença de Musk na lista de acionistas do Twitter tem feito correr tinta. Primeiro, quando o CEO do Twitter, Parag Agrawal, anunciou no dia a seguir ao anúncio da aquisição de mais de 9% do capital, que Musk iria integrar o conselho de administração da empresa.Dias depois, já esta segunda-feira, o CEO voltou a recorrer ao Twitter para indicar que Musk t inha mudado de ideias e que não iria integrar o "board" da companhia. A decisão partiu de Musk, explicava o CEO do Twitter numa carta enviada aos trabalhadores, que foi entretanto tornada pública. Musk informou a empresa desta decisão a 9 de abril, no mesmo dia em que deveria formalmente integrar a administração. "Acredito que isto seja pelo melhor", era possível ler na mensagem do CEO aos empregados, onde frisava que sendo Musk o maior acionista da empresa, "continuarão abertos aos seus comentários".As ações do Twitter estão a reagir em alta a esta oferta de Musk para comprar a rede social, a registar um disparo de 11% ainda antes da abertura do mercado.No ano passado, a rede social anunciou que perdeu 221 milhões de dólares (194 milhões de euros), ainda assim uma melhoria significativa face às perdas do ano precedente, que foram cinco vezes maiores. A empresa faturou 5,077 mil milhões de dólares, mais 37% do que em 2020, que tiveram origem principalmente na publicidade online.O Twitter está atualmente num momento de viragem, principalmente depois de Jack Dorsey, o fundador da rede social, abandonar a liderança da empresa. Dorsey foi substituído por Parag Agrawal, no final de novembro de 2021.(notícia atualizada com mais informação)