Musk procura novos financiadores para compra do Twitter

Elon Musk, CEO da Tesla, está em conversações junto de empresas de private equity, fundos de cobertura de risco e indivíduos abastados no sentido de captar mais financiamento para a sua compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares e poupar assim o seu património na concretização do negócio, avançaram à Reuters fontes próximas do processo.

Musk, que lançou a oferta a título particular e não através da Tesla, vai financiar parcialmente a compra com 21 mil milhões de dólares do seu próprio capital e com um empréstimo de 12,5 mil milhões de dólares garantido por títulos da fabricante norte-americana de veículos elétricos – só que essa margem do empréstimo pode ser reduzida, em função do interesse de novos investidores.

Leia Também Em três dias Musk vendeu 8 mil milhões de dólares em ações da Tesla

A Apollo Global Management e a Ares Management estão entre as empresas de capital de risco em conversações para um potencial financiamento da operação, referiram as mesmas fontes.

Leia Também Compra do Twitter atinge Tesla em ricochete. Companhia perde quase 126 mil milhões em bolsa

Há igualmente relatos de que Musk está em negociações com importantes accionistas do Twitter, incluindo o CEO Jack Dorsey, para que invistam a sua participação no negócio em vez de encaixarem o dinheito da venda da sua parte.

Foi a 14 de abril que o empresário sul-africano apresentou a sua proposta para comprar o Twitter e retirá-lo de bolsa. A oferta, que Musk indicou ser "a última e final", previa o pagamento de 54,20 dólares por ação. E foi esse o valor que a administração do Twitter aceitou a 25 de abril, quando chegou a acordo para a venda a Musk da rede social das micromensagens.